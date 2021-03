Test rapidi per varianti covid pronti da un mese | Broccolo | “Non ancora rimborsabili”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSonoormai da unper identificare ledel virus SarsCoV2 che stanno facendo risalire la curva dell’epidemia di-19, ma non sonoutilizzati nei laboratori, anche perché non sono. Lo rileva il virologo Francesco, dell’Università di Milano Bicocca, e direttore del laboratorio Cerba di Milano. Eppure, osserva l’esperto, “proprio in questo momento sarebbe necessario incrementare idi screening che permettano di rilevare la sola presenza e alcuni anche di identificare una precisa variante, discriminandola dalle altre”. Iscova-...