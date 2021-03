Snam, accordo con SIAD per sviluppo impianti di liquefazione gas e biometano (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Teleborsa) – Snam ha annunciato una collaborazione tecnologica con il gruppo chimico SIAD, leader nella produzione e fornitura di gas industriali, nel settore della liquefazione di gas naturale e biometano small-scale e mid-scale, con l’obiettivo di favorire la diffusione di GNL e Bio-GNL come carburanti alternativi per la mobilità sostenibile e per altri usi finali. L’accordo quadro, firmato dall’amministratore delegato di Snam Marco Alverà e dal presidente di SIAD Roberto Sestini, punta a realizzare impianti di piccola e media taglia su scala globale, per conto di committenti terzi. Gli impianti saranno modulari e standardizzati, con capacità variabili, da 50 ktpa (chilo tonnellate all’anno) a 100 ktpa nel caso degli ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Teleborsa) –ha annunciato una collaborazione tecnologica con il gruppo chimico, leader nella produzione e fornitura di gas industriali, nel settore delladi gas naturale esmall-scale e mid-scale, con l’obiettivo di favorire la diffusione di GNL e Bio-GNL come carburanti alternativi per la mobilità sostenibile e per altri usi finali. L’quadro, firmato dall’amministratore delegato diMarco Alverà e dal presidente diRoberto Sestini, punta a realizzaredi piccola e media taglia su scala globale, per conto di committenti terzi. Glisaranno modulari e standardizzati, con capacità variabili, da 50 ktpa (chilo tonnellate all’anno) a 100 ktpa nel caso degli ...

