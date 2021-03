Santana: “A Palermo fino a fine carriera, svelo miei progetti per il futuro. Smettere? Rispondo così” (Di mercoledì 10 marzo 2021) Momento d'oro per Mario Alberto Santana. Ha deciso la sfida contro il Catania grazie a una rete di pregevole fattura che ha permesso ai rosanero di ritrovare la vittoria dopo due sconfitte di fila. Alla soglia dei 40 anni ha raggiunto Alessandro Lucarelli, Pasciuti e Rubino nella speciale classifica relativa alle reti segnate in quattro categorie differenti con la stessa maglia. Stiamo parlando del capitano rosanero, Mario Alberto Santana, che intervistato nel corso della trasmissione "Siamoaquile" - in onda su "TRM", ha analizzato il momento vissuto. "Se sono ancora qui è perché quando entro in campo mi dimentico di tutto. Il campo mi dà la possibilità di essere me stesso e fare quello che amo. Il calcio è la mia vita, mi ha dato la possibilità di crescere come professionista e come uomo, dandomi la possibilità di conoscere tante persone. Giocherò ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 10 marzo 2021) Momento d'oro per Mario Alberto. Ha deciso la sfida contro il Catania grazie a una rete di pregevole fattura che ha permesso ai rosanero di ritrovare la vittoria dopo due sconfitte di fila. Alla soglia dei 40 anni ha raggiunto Alessandro Lucarelli, Pasciuti e Rubino nella speciale classifica relativa alle reti segnate in quattro categorie differenti con la stessa maglia. Stiamo parlando del capitano rosanero, Mario Alberto, che intervistato nel corso della trasmissione "Siamoaquile" - in onda su "TRM", ha analizzato il momento vissuto. "Se sono ancora qui è perché quando entro in campo mi dimentico di tutto. Il campo mi dà la possibilità di essere me stesso e fare quello che amo. Il calcio è la mia vita, mi ha dato la possibilità di crescere come professionista e come uomo, dandomi la possibilità di conoscere tante persone. Giocherò ...

Advertising

zazoomblog : Santana: “A Palermo fino a fine carriera svelo miei progetti per il futuro. Smettere? Rispondo così” - #Santana:… - WiAnselmo : Santana: 'A #Palermo fino a fine carriera, svelo miei progetti per il futuro. Smettere? Rispondo così' - Mediagol : Santana: 'A #Palermo fino a fine carriera, svelo miei progetti per il futuro. Smettere? Rispondo così' - WiAnselmo : #Palermo, il tackle di Terlizzi: 'Se prendi Boscaglia devi costruire squadra per lui. Lui e Filippi? Idee opposte.… - Mediagol : #Palermo, il tackle di Terlizzi: 'Se prendi Boscaglia devi costruire squadra per lui. Lui e Filippi? Idee opposte.… -