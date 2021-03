Sampdoria, Ferrero ci prova per Mihajlovic: ci sono due ostacoli (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sampdoria, Ferrero corteggia Mihajlovic: due ostacoli al ritorno in blucerchiato per il tecnico del Bologna Il futuro di Claudio Ranieri è ancora in stand-by, le parti si incontreranno a salvezza raggiunta e faranno il punto sul rinnovo di contratto. La Sampdoria, nel frattempo si guarda intorno e sono diversi i nomi sul tavolo di Corte Lambruschini. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 Il sogno di Massimo Ferrero però è Sinisa Mihajlovic. sono due gli ostacoli, come riporta il Secolo XIX, a un possibile ritorno alla Sampdoria: il primo di ordine economico dato che il tecnico percepisce attualmente un ingaggio pari a 2 milioni di euro, troppo oneroso per le casse ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021)corteggia: dueal ritorno in blucerchiato per il tecnico del Bologna Il futuro di Claudio Ranieri è ancora in stand-by, le parti si incontreranno a salvezza raggiunta e faranno il punto sul rinnovo di contratto. La, nel frattempo si guarda intorno ediversi i nomi sul tavolo di Corte Lambruschini. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 Il sogno di Massimoperò è Sinisadue gli, come riporta il Secolo XIX, a un possibile ritorno alla: il primo di ordine economico dato che il tecnico percepisce attualmente un ingaggio pari a 2 milioni di euro, troppo oneroso per le casse ...

Advertising

clubdoria46 : Rinnovi #Sampdoria, qual è il piano di #Ferrero per #Quagliarella? #samp - clubdoria46 : #Sampdoria, rivoluzione in panchina: via #Ranieri, torna #Mihajlovic? #samp #ferrero - MCalcioNews : Sampdoria: In caso di addio di Ranieri, Ferrero pensa al Mihajlovic bis - clubdoria46 : #Sampdoria, #Ferrero: adesso tutti cantano #LetteraAunGalushow #Samp - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria, #Ferrero rinnova contratto a #Gabbiadini #Samp -