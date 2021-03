Piazze, parchi, lungomare e mercati: De Luca chiude tutto (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’Ordinanza n.7 del 10 marzo 2021 a firma del Presidente Vincenzo De Luca, dispone limitazioni alla mobilità e ai mercati. Si anticipa la parte dispositiva dell’ordinanza. 11-21 marzo 2021 – “Salvo che nella fascia oraria 7.30-8,30, è disposta la chiusura al pubblico di parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e Piazze. Sono fatte salve le possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private. I soggetti competenti garantiscono la chiusura di eventuali porte e varchi di accesso”. 12-21 marzo 2021 – “Vietato svolgimento di fiere/mercati per la vendita al dettaglio. Compresi quelli rionali e settimanali, anche con riferimento alla vendita di generi alimentari. Sono esclusi dal divieto i negozi siti in prossimità o all’interno di aree mercatali. ... Leggi su ladenuncia (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’Ordinanza n.7 del 10 marzo 2021 a firma del Presidente Vincenzo De, dispone limitazioni alla mobilità e ai. Si anticipa la parte dispositiva dell’ordinanza. 11-21 marzo 2021 – “Salvo che nella fascia oraria 7.30-8,30, è disposta la chiusura al pubblico diurbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e. Sono fatte salve le possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private. I soggetti competenti garantiscono la chiusura di eventuali porte e varchi di accesso”. 12-21 marzo 2021 – “Vietato svolgimento di fiere/per la vendita al dettaglio. Compresi quelli rionali e settimanali, anche con riferimento alla vendita di generi alimentari. Sono esclusi dal divieto i negozi siti in prossimità o all’interno di aree mercatali. ...

Advertising

HuffPostItalia : In Campania chiusi parchi, piazze e lungomari fino al 21 marzo: la nuova ordinanza di De Luca - ciropellegrino : Poco fa #DeLuca ha annunciato chiusura mercati, parchi, piazze e lungomari in tutta la #Campania #COVID19 - Adnkronos : #Covid #Campania, 'da domani chiusi lungomari, piazze e parchi': l'ordinanza - Valeriavale51 : RT @laltrodiego: Ordinanza #DeLuca: 'in tutta la Campania chiusura di lungomare, piazze, parchi, giardinetti, mercati. La chiusura vale pe… - lightmoon972 : RT @neifatti: De Luca chiude lungomare, parchi e piazze -