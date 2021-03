Nontouring | il make up per capelli naturali e luminosi

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Conoscete il? Si tratta di unup pere consiste in una innovativa tecnica di colorazione, ideale per esaltare il tono naturale con riflessi pieni e. Un effetto glossy che lucida la chioma con toni caldi e freddi a seconda delle esigenze personali e declinate sull’incarnato del viso. Altro non è, in breve, che un’esaltazione del colore di base, senza virare verso l’artificiosità. Curiose di saperne di più? Iniziamo!: ilup perIlsarà il vero trend in fatto di hair style perlucenti, esaltando il colore naturale con giochi di luce, caldi e freddi a seconda dell’incarnato. Definisce e perfeziona qualsiasi ...