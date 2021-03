Advertising

LauraDelliColli : RT @nastridargento: Il Nastro d'argento ai documentari 2021 nella categoria Cinema del reale va a Mi chiamo Francesco Totti di Alex Infasce… - leggoit : 'Mi chiamo Francesco Totti' vince il Nastro d'Argento 2021, l'ex capitano della Roma premiato protagonista dell'anno - pekfenice : RT @teladoiotokyo: Io Mi Chiamo Francesco Totti premiato con il Nastro d'Argento: Io Mi Chiamo Francesco Totti del regista Alex Infascelli.… - TuttoASRoma : TOTTI “Io mi chiamo Francesco Totti” vince il Nastro d’Argento - teladoiotokyo : Io Mi Chiamo Francesco Totti premiato con il Nastro d'Argento: Io Mi Chiamo Francesco Totti del regista Alex Infasc… -

Mi chiamo Francesco Totti di Alex Infascelli è il Nastro d'Argento 2021 per il Cinema del reale mentre The Rossellinis di Alessandro Rossellini, ritratto di una famiglia allargata, il miglior ... Sono stati assegnati i Nastri d'Argento per la sezione documentari. I giornalisti cinematografici tra i vari titoli in lizza per la premiazione hanno scelto "Mi chiamo Francesco Totti" il docufilm sull'ex capitano della Roma e "The Rossellinis" diretto da Alessandro Rossellini. Il primo ha vinto per quanto riguarda la categoria "cinema del reale", mentre ...