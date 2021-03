Meteo stravolto | temperature giù in picchiata | di nuovo Inverno

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Da alcuni giorni i modelli previsionali stanno fiutando un netto cambiamento delle condizionia partire dalla prossima settimana. Cambiamento che dovesse verificarsi nelle modalità evidenziate stamane avrebbe del clamoroso, ma che per chi come noi segue costantemente le dinamiche atmosferiche non avrebbe nulla di inaspettato. Ne stiamo parlando da tempo, lo sapete, avevamo ipotizzato un colpo di coda dell’attorno a metà marzo o comunque nella seconda metà del mese ed è ciò che potrebbe accadere. La dinamica è relativamente semplice: strutturazione di un possente blocco anticiclonico (blocco del flusso zonale) e irruzione fredda verso sud. Abbiamo scelto di mostrarvi una mappa relativa alle anomalie termiche a 1500 metri di quota, sia per darvi un’idea di quanto potrebbero calare lesia per facilitare ...

Advertising

infoitinterno : Ed eccola la follia invernale di marzo! Meteo verrà stravolto - CorriereQ : Ed eccola la follia invernale di marzo! Meteo verrà stravolto -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo stravolto

Meteo Giornale

Quante volte, fin da febbraio, descrivevamo la follia di marzo? Chiamatelo pazzerello, chiamatelo come volete, il succo del discorso non cambia: è il mese più pazzo dell'anno. Sarà perché il passaggio ......un po' in anticipo rispetto alle annate precedenti grazie alle condizionifavorevoli. Infatti, secondo i dati dell'organizzazione sull'occupazione agricola regionale, il Covid hail ...Un anno di emergenza Covid è trascorso. Gli ultimi dodici mesi hanno stravolto le abitudini per tutto il mondo del lavoro che ha dovuto fare i conti con le chiusure e le problematiche portate dalla pa ...Sono sempre maggiori le richieste di interventi last minute, leggeri e non invasivi, quasi invisibili, da ripetere nel tempo e che diano un aspetto di benessere, ma senza stravolgere i tratti, son que ...