Lucio Dalla, biografia: moglie, figli e quando è morto

Lucio Dalla è stato uno dei cantautori italiani più famosi. Nato a Bologna il 4 marzo 1943, ha iniziato il suo percorso nel mondo della musica quando era giovane, approcciandosi alla fisarmonica e al clarinetto. Trasferitosi a Roma da giovanissimo, ha militato in una jazz band e, successivamente, nel gruppo musicale dei Flipper. La svolta è arrivata per lui nel 1963, anno in cui ha conosciuto Gino Paoli, che si è offerto di produrre la sua musica. Dopo alcune canzoni che hanno riscosso poco successo e un debutto al Festival di Sanremo nel 1966 con Paff… Bum, Lucio Dalla, nell'anno sopra citato, ha pubblicato il suo primo album, il disco 1999. Da allora, ha preso il via una carriera all'insegna dei successi, segnata da canzoni come Come è Profondo il Mare e Anna e Marco.

