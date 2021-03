LIVE Sinner-Gaston, ATP Marsiglia 2021 in DIRETTA: l’altoatesino punta ai quarti di finale (Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca di Sinner-Barrere – Il tabellone dell’ATP Marsiglia Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per gli ottavi di finale dell’ATP 250 di Marsiglia (Francia) tra Jannik Sinner e il transalpino Hugo Gaston (n.166 del mondo). Sul veloce indoor dell’“Open 13 Provence”, l’altoatesino punta ai quarti di finale e soprattutto vorrà mostrare dei miglioramenti in termini di gioco dopo la prestazione contro Gregoire Barrere. La condizione fisica, infatti, è uno dei punti interrogativi di Jannik, reduce come si sa da un problema alla schiena (infiammazione a un disco intervertebrale) e dalla ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca di-Barrere – Il tabellone dell’ATPBuongiorno e bentrovati alladel match valido per gli ottavi didell’ATP 250 di(Francia) tra Jannike il transalpino Hugo(n.166 del mondo). Sul veloce indoor dell’“Open 13 Provence”,aidie soprattutto vorrà mostrare dei miglioramenti in termini di gioco dopo la prestazione contro Gregoire Barrere. La condizione fisica, infatti, è uno dei punti interrogativi di Jannik, reduce come si sa da un problema alla schiena (infiammazione a un disco intervertebrale) e dalla ...

