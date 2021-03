LIVE MotoGP, Test Qatar day-3 in DIRETTA: Morbidelli controlla la classifica, Rossi insegue con il 12° crono (Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PRESENTAZIONE DELLA FERRARI DI F1 DALLE 14.00 14.40 La classifica aggiornata 1 21 F. Morbidelli 1:54.714 2 6 S. BRADL +0.260 3 41 A. ESPARGARO +0.335 4 44 P. ESPARGARO +0.351 5 5 J. ZARCO +0.610 6 63 F. BAGNAIA +0.622 7 43 J. MILLER +0.623 8 30 T. NAKAGAMI +0.658 9 89 J. MARTIN +0.730 10 88 M. OLIVEIRA +0.815 14.38 Luca Marini e Danilo Petrucci sono impegnati lungo il tracciato. Il primo si appresta all’esordio con Esponsorama (Ducati), mentre il secondo è pronto per una nuova sfida con KTM Tech 3. 14.36 Molti piloti tornano in pit lane. Quartararo, Nakagami e Pol Espargarò continuano a girare sul ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PRESENTAZIONE DELLA FERRARI DI F1 DALLE 14.00 14.40 Laaggiornata 1 21 F.1:54.714 2 6 S. BRADL +0.260 3 41 A. ESPARGARO +0.335 4 44 P. ESPARGARO +0.351 5 5 J. ZARCO +0.610 6 63 F. BAGNAIA +0.622 7 43 J. MILLER +0.623 8 30 T. NAKAGAMI +0.658 9 89 J. MARTIN +0.730 10 88 M. OIRA +0.815 14.38 Luca Marini e Danilo Petrucci sono impegnati lungo il tracciato. Il primo si appresta all’esordio con Esponsorama (Ducati), mentre il secondo è pronto per una nuova sfida con KTM Tech 3. 14.36 Molti piloti tornano in pit lane. Quartararo, Nakagami e Pol Espargarò continuano a girare sul ...

