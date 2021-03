LIVE MotoGP, Test Qatar day-3 in DIRETTA: Jack Miller vola davanti a Quartararo e Vinales! Valentino Rossi 13° (Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.03 Si chiude qui, dunque, la terza giornata dei Test di Losail. Grazie per la cortese attenzione e ci rivediamo domani per la quarta sessione! 19.01 RIEPILOGO TEMPI 1 43 J. Miller 1:53.183 2 20 F. Quartararo +0.080 3 12 M. VIÑALES +0.327 4 5 J. ZARCO +0.716 5 44 P. ESPARGARO +0.716 6 41 A. ESPARGARO +0.788 7 36 J. MIR +0.895 8 42 A. RINS +0.960 9 63 F. BAGNAIA +1.053 10 30 T. NAKAGAMI +1.079 19.00 BANDIERA A SCACCHI!!! SI CHIUDE IL DAY-3 DEI Test DI LOSAIL!!!!!!!!!!! 18.58 Tempo di bilanci. Ancora ottime risposte dalla Ducati con Jack Miller che piazza un tempo stratosferico: 1:53.183. Bagnaia è nono, Zarco ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.03 Si chiude qui, dunque, la terza giornata deidi Losail. Grazie per la cortese attenzione e ci rivediamo domani per la quarta sessione! 19.01 RIEPILOGO TEMPI 1 43 J.1:53.183 2 20 F.+0.080 3 12 M. VIÑALES +0.327 4 5 J. ZARCO +0.716 5 44 P. ESPARGARO +0.716 6 41 A. ESPARGARO +0.788 7 36 J. MIR +0.895 8 42 A. RINS +0.960 9 63 F. BAGNAIA +1.053 10 30 T. NAKAGAMI +1.079 19.00 BANDIERA A SCACCHI!!! SI CHIUDE IL DAY-3 DEIDI LOSAIL!!!!!!!!!!! 18.58 Tempo di bilanci. Ancora ottime risposte dalla Ducati conche piazza un tempo stratosferico: 1:53.183. Bagnaia è nono, Zarco ...

ferrotiziano1 : MotoGP, test di Losail: risultati e tempi della quarta giornata in diretta LIVE dal Qatar | Sky Sport - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Qatar day-3 in DIRETTA: Jack Miller precede Zarco e Pol Espargarò. Valentino Rossi 16° fermo ai bo… - Vanganel : RT @gponedotcom: LIVE - Carlo Pernat alle 21:30 - il quarto giorno di test MotoGP in Qatar: VIDEO - Stasera nel nostro Bar Sport si parlerà… - gponedotcom : LIVE - Carlo Pernat alle 21:30 - il quarto giorno di test MotoGP in Qatar: VIDEO - Stasera nel nostro Bar Sport si… - FranciscoJ46 : RT @gponedotcom: @polespargaro e @HRC_MotoGP davanti a tutti nei #QatarTest. Tempi e aggiornamenti su -