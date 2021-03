LIVE MotoGP, Test Qatar day-3 in DIRETTA: Jack Miller toglie lo scettro a Quartararo! Valentino Rossi 13° non migliora (Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.52 Valentino Rossi parte con il suo migliore T1, poi perde un secondo nel T2 e toglie il gas. Aleix Espargarò è ottimo nel T1 con soli 112 millesimi poi si ferma prima del terzo settore. 18.50 Attenzione a Jack Miller!!!!!!! Record in tutti e 3 i settori, conclude in 1:53.183 ed è primooooooooo!!!!!!!!!!!!!! 80 millesimi su Quartararo!!!!!!!!!!!! Ora si lancia Valentino Rossi 18.48 Maverick Vinales si mette a spingere: 175 millesimi di distacco al T1, quindi 374 al T2, 415 al T3 e chiude in 1:53.980 a 717 millesimi, ed è sesto. Si rilancia e migliora ancora, con 192 millesimi al T2, quindi 72 al T3. Chiude in 1:53.510 ed è secondo! 18.45 Si rivede ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.52parte con il suo migliore T1, poi perde un secondo nel T2 eil gas. Aleix Espargarò è ottimo nel T1 con soli 112 millesimi poi si ferma prima del terzo settore. 18.50 Attenzione a!!!!!!! Record in tutti e 3 i settori, conclude in 1:53.183 ed è primooooooooo!!!!!!!!!!!!!! 80 millesimi su!!!!!!!!!!! Ora si lancia18.48 Maverick Vinales si mette a spingere: 175 millesimi di distacco al T1, quindi 374 al T2, 415 al T3 e chiude in 1:53.980 a 717 millesimi, ed è sesto. Si rilancia eancora, con 192 millesimi al T2, quindi 72 al T3. Chiude in 1:53.510 ed è secondo! 18.45 Si rivede ...

ferrotiziano1 : MotoGP, test di Losail: risultati e tempi della quarta giornata in diretta LIVE dal Qatar | Sky Sport - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Qatar day-3 in DIRETTA: Jack Miller precede Zarco e Pol Espargarò. Valentino Rossi 16° fermo ai bo… - Vanganel : RT @gponedotcom: LIVE - Carlo Pernat alle 21:30 - il quarto giorno di test MotoGP in Qatar: VIDEO - Stasera nel nostro Bar Sport si parlerà… - gponedotcom : LIVE - Carlo Pernat alle 21:30 - il quarto giorno di test MotoGP in Qatar: VIDEO - Stasera nel nostro Bar Sport si… - FranciscoJ46 : RT @gponedotcom: @polespargaro e @HRC_MotoGP davanti a tutti nei #QatarTest. Tempi e aggiornamenti su -