L’Atalanta e la corsa Champions: la media punti è in linea con la storia del 4° posto. Ma occhio ai calendari: potrebbe alzarsi (Di mercoledì 10 marzo 2021) La corsa per un posto nella prossima Champions League sta entrando nel momento decisivo, quello in cui L’Atalanta dà il meglio, quando il pallone scotta e ogni singolo punto è pesante come un macigno. Lunedì a San Siro, per la … Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 10 marzo 2021) Laper unnella prossimaLeague sta entrando nel momento decisivo, quello in cuidà il meglio, quando il pallone scotta e ogni singolo punto è pesante come un macigno. Lunedì a San Siro, per la …

Advertising

BobbyMcflyy : L'Atalanta è l'unica squadra in corsa per tutti gli obiettivi. Potete non crederci ma è vero. - Carlomrtz : RT @lochiediame: Atalanta, l’unica squadra in corsa su tutte e tre le competizioni (Scudetto, C. Italia e UCL) Me lo confermate? Dott. An… - lochiediame : Atalanta, l’unica squadra in corsa su tutte e tre le competizioni (Scudetto, C. Italia e UCL) Me lo confermate? D… - IlBuonFabio : @elliott_il @AntoVitiello La Juve non la devi contare, è già in Champions. La nostra corsa è su Roma e Atalanta, ri… - brbrtmms : @cerucrazia @gustatore Corsa scudetto con la Juve. Vincono contro l’Atalanta e cantano “chi non salta rossonero è”. È con la Juve, ripeto. -

Ultime Notizie dalla rete : L’Atalanta corsa Decolla il mercato: “Papu” Gomez al Siviglia e la Juve punta sui giovani La Stampa