La regina Elisabetta risponde a Harry e Meghan: «Vi vogliamo bene» (Di mercoledì 10 marzo 2021) X La risposta della regina Elisabetta si è fatta attendere ed è stata breve ma significativa. Appena 61 parole in cui la sovrana ha ribadito l'affetto che prova per Harry e Meghan e si è detta molto rattristata nel rendersi conto delle enormi difficoltà affrontate nella loro breve vita a corte. Ha promesso che, nonostante l'esistenza di versioni discordanti degli eventi, le accuse di razzismo lanciate dai Sussex «saranno prese molto seriamente e affrontate in privato all'interno della famiglia». E ha concluso: «Harry, Meghan e Archie saranno sempre membri molto amati della famiglia reale». Leggi anche › L'intervista di Meghan Markle e Harry a Oprah Winfrey: la ...

