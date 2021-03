La nuova monoposto con cui Ferrari cercherà di tornare a vincere il campionato di Formula 1 (Di mercoledì 10 marzo 2021) AGI – Rossa e amaranto per il riscatto: è stata svelata con un evento online la nuova monoposto della Ferrari, la SF21 che presenta una livrea a due tonalità. Il rosso classico del Cavallino insieme ad una tinta ‘amaranto'. Un omaggio alla storia della Ferrari con il richiamo della prima auto da corsa, la 125S. Con la nuova monoposto, la casa di Maranello intende affrontare il prossimo campionato di Formula 1 nello "spirito vincente" del fondatore Enzo Ferrari. “Il 2020 è alle nostre spalle ma non sarà dimenticato, anzi ci avrà resi più forti. Eccoci al 2021 non vediamo l'ora di tornare in pista. E' stato eccitante – ha detto il presidente della Ferrari, John Elkann nel video di presentazione della ... Leggi su agi (Di mercoledì 10 marzo 2021) AGI – Rossa e amaranto per il riscatto: è stata svelata con un evento online ladella, la SF21 che presenta una livrea a due tonalità. Il rosso classico del Cavallino insieme ad una tinta ‘amaranto'. Un omaggio alla storia dellacon il richiamo della prima auto da corsa, la 125S. Con la, la casa di Maranello intende affrontare il prossimodi1 nello "spirito vincente" del fondatore Enzo. “Il 2020 è alle nostre spalle ma non sarà dimenticato, anzi ci avrà resi più forti. Eccoci al 2021 non vediamo l'ora diin pista. E' stato eccitante – ha detto il presidente della, John Elkann nel video di presentazione della ...

