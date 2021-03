Istituto Telesi@ | il sindaco Caporaso scrive al presidente Di Maria

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn ringraziamento sentito, quello che il primo cittadino di Telese Terme, Giovanniha inviato questa mattina aldella Provincia di Benevento, Antonio Di. Un ringraziamento affidato a poche semplici righe dopo gli incontri istituzionali delle scorse settimane. “Attiverò rapidamente tutte le procedure amministrative per velocizzare e snellire l’inizio dei lavori – ha scritto ildi Telese Terme nella missiva -. Mi sento in dovere di ringraziarti personalmente per l’impegno da te profuso per giungere al termine di questo lungo iter iniziato da tantissimi anni”. “Come tu ben sai, sin dal primo giorno in cui mi sono insediato comedella mia comunità, abbiamo condiviso con te e con l’ente che presiedi, per quanto di nostra competenza, tutti ...