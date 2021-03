Inter | il fondo PIF molla il Newcastle e punta tutto sui nerazzurri

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, ilsovrano dell'Arabia Saudita Public Investment Fund (PIF) farebbe sul serio per l'e sarebbe pronto a convincere gli Zhang . ...

... ilsovrano dell'Arabia Saudita Public Investment Fund (PIF) farebbe sul serio per l'e sarebbe pronto a convincere gli Zhang . Ilsaudita, rivela il tabloid, si sarebbe avvicinato ..., nuove conferme dall'Inghilterra sulla cessione di Suning, ilPif fa sul serio IlPif sposta la sua attenzione sull'. Il presidente Mohammad bin Salman sarebbe disposto a trattare il 30% delle quote nerazzurre con un'offerta da circa 300 milioni di euro. La notizia è già ...Secondo quanto riportato dal The Sun, il fondo saudita Pif avrebbe mollato l’interesse per il Newcastle per puntare tutto sull’Inter ...La divisione Private di Mediobanca e BlackRock Private Equity Partners hanno lanciato un nuovo fondo chiuso che permetterà a ...