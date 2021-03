Idea Uefa | partite di Champions su tre giorni

(Di mercoledì 10 marzo 2021) “Horizon 2024”. È questo il nome del progetto di riforma dellaLeague e delle competizioni continentali per club, su cuied Eca stanno lavorando. Un progetto i cui dettagli sono in larga parte già emersi: al centro c’è il cosidetto sistema svizzero, con una prima fase da 36 squadre senza gironi in cui ogni L'articolo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Idea Uefa

Calcio e Finanza

FLICK - Klopp non è però l'unica, perché un'altra pista viva porta a Monaco: Hansi Flick . ... a livello di club (Bundesliga, DFB Pokal, Supercoppa di Germania, Champions League, Supercoppa, ...NUMERI DA INCUBO - Lo sa bene Andrea Agnelli, che anche ieri ha rilanciato l'della Superlega ... Lo sa bene la Juve, che in questa stagione ha già goduto di 67 milioni di euro dall', market ...“Horizon 2024”. È questo il nome del progetto di riforma della Champions League e delle competizioni continentali per club, su cui Uefa ed Eca stanno lavorando. Un progetto i cui dettagli sono in larg ...“Il calcio europeo funziona come gli universi della Marvel. Ma il multiverso presentato da Agnelli è follia” All’estero, complice anche la prematura eliminazione della Juve dalla Champions, tutti i pr ...