FUN, Consiglio di Stato dà ragione a UDIR sulla retribuzione degli stipendi dei dirigenti scolastici (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Teleborsa) – Il tema del FUN è fondamentale perché si tratta del fondo di funzionamento delle scuole autonome e riguarda, soprattutto, l'operato e la valorizzazione dei dirigenti scolastici. A questo fondo si attinge infatti per il pagamento del salario accessorio dei dirigenti scolastici, in particolar modo la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato. Lo ricorda Marcello Pacifico, Presidente di UDIR, ricordando che da anni il sindacato ha denunciato la decurtazione di questo fondo. "Negli ultimi dieci anni il fondo per finanziare e riconoscere il merito dei dirigenti scolastici ed il loro lavoro è Stato ridotto di oltre il 30%", denuncia il sindacalista, ricordando che una sentenza della Corte ...

