Follia del cameraman, primo piano... proprio lì: Caterina Balivo da censura, "Striscia" mostra il disastro in Rai | Video (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sotto a chi tocca. E nella puntata di Striscia la Notizia di mercoledì 10 marzo tocca a Caterina Balivo. È lei, infatti e suo malgrado, la protagonista di "Fatti e Rifatti", cavallo di battaglia del tg satirico di Canale 5, rubrica tutta dedicata ai ritocchini estetici delle vip. Il format è sempre lo stesso. Si parte da una lunga carrellata di momenti televisivi più o meno imbarazzanti che riguardano la Balivo, a partire dalla lite con Povia per una infelice frase su gay. "Una ragazza sveglia", dice la voce fuori campo di Gerry Scotti. "Anche se non tutti la pensano così", aggiunge per poi mostrare le immagini di Vittorio Sgarbi scatenato contro di lei a Vieni da Me. "Sei una suonata", tuonava il vulcanico critico d'arte. E ancora: "Difficile da inquadrare. Per tutti, tranne per il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) Sotto a chi tocca. E nella puntata dila Notizia di mercoledì 10 marzo tocca a. È lei, infatti e suo malgrado, la protagonista di "Fatti e Rifatti", cavallo di battaglia del tg satirico di Canale 5, rubrica tutta dedicata ai ritocchini estetici delle vip. Il format è sempre lo stesso. Si parte da una lunga carrellata di momenti televisivi più o meno imbarazzanti che riguardano la, a partire dalla lite con Povia per una infelice frase su gay. "Una ragazza sveglia", dice la voce fuori campo di Gerry Scotti. "Anche se non tutti la pensano così", aggiunge per poire le immagini di Vittorio Sgarbi scatenato contro di lei a Vieni da Me. "Sei una suonata", tuonava il vulcanico critico d'arte. E ancora: "Difficile da inquadrare. Per tutti, tranne per il ...

