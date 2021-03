Firenze: in quattro violano il coprifuoco, multati dai vigili urbani (Di mercoledì 10 marzo 2021) Per tutti è scattata la sanzione da 400 euro. Inoltre il veicolo è risultato non in regola con la copertura assicurativa e per questo il proprietario è stato multato con un verbale da 860 euro L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 10 marzo 2021) Per tutti è scattata la sanzione da 400 euro. Inoltre il veicolo è risultato non in regola con la copertura assicurativa e per questo il proprietario è stato multato con un verbale da 860 euro L'articolo proviene daPost.

MET - Firenze. In strada durante il coprifuoco, quattro persone multate dalla Polizia Municipale Met In auto in strada durante il coprifuoco, multati Inoltre il veicolo è risultato non in regola con la copertura assicurativa e per questo il proprietario è stato multato con un verbale da 860 euro. L'auto è stata sequestrata ...

