Dantedì, settimo canto del purgatorio (Di mercoledì 10 marzo 2021) Dante e Virgilio si trovano ancora nell’Antipurgatorio, qui incontrano Sordello da Goito. Ci troviamo nel settimo canto del purgatorio. Sordello, uno dei più celebri trovatori italiani, parla con Dante e Virgilio, spiegando quella che è la legge di salita nel purgatorio. Inoltre mostrerà ai due poeti, delle anime penitenti: i negligenti. Questi sono illustri dannati, che Dante e Virgilio riconoscono subito. Sono infatti le anime dei principi negligenti. I due viaggiatori, riconoscono: l’imperatore Rodolfo I d’Asburgo, Enrico I di Navarra, Pietro III d’Aragona, Carlo I d’Angiò, Enrico III d’Inghilterra ed infine il marchese Guglielmo VII del Monferrato. Io son Virgilio; e per null’altro rio lo ciel perdei che per non aver fé. Così rispuose allora il duca mio(...)Anime sono a destra qua remote; se mi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) Dante e Virgilio si trovano ancora nell’Anti, qui incontrano Sordello da Goito. Ci troviamo neldel. Sordello, uno dei più celebri trovatori italiani, parla con Dante e Virgilio, spiegando quella che è la legge di salita nel. Inoltre mostrerà ai due poeti, delle anime penitenti: i negligenti. Questi sono illustri dannati, che Dante e Virgilio riconoscono subito. Sono infatti le anime dei principi negligenti. I due viaggiatori, riconoscono: l’imperatore Rodolfo I d’Asburgo, Enrico I di Navarra, Pietro III d’Aragona, Carlo I d’Angiò, Enrico III d’Inghilterra ed infine il marchese Guglielmo VII del Monferrato. Io son Virgilio; e per null’altro rio lo ciel perdei che per non aver fé. Così rispuose allora il duca mio(...)Anime sono a destra qua remote; se mi ...

Advertising

edavid57edavid : RT @repubblica: Dantedì, Benigni reciterà la Divina Commedia al Quirinale: Nell'anno delle celebrazioni per il settimo centenario della mor… - lattuga99 : Giovedì 25 Marzo, alle 19.15 su Rai 1, Roberto #Benigni reciterà #Dante al #Quirinale, alla presenza di #Mattarella… - cerusso12 : RT @repubblica: Dantedì, Benigni reciterà la Divina Commedia al Quirinale: Nell'anno delle celebrazioni per il settimo centenario della mor… - InadaShuko : RT @repubblica: Dantedì, Benigni reciterà la Divina Commedia al Quirinale: Nell'anno delle celebrazioni per il settimo centenario della mor… - repubblica : Dantedì, Benigni reciterà la Divina Commedia al Quirinale: Nell'anno delle celebrazioni per il settimo centenario d… -

Ultime Notizie dalla rete : Dantedì settimo Benigni legge Dante al Quirinale a 700 anni morte Il 'Dantedì istituito nel 2020 dalla Presidenza del Consiglio, 'durerà per sempre come durerà per ... In questo settimo centenario della morte di Dante abbiamo voluto, ha detto Ossola 'far divenire un ...

Benigni legge Dante in diretta al Quirinale: il 25 marzo per i 700 anni del poeta Il "Dantedì istituito nel 2020 dalla Presidenza del Consiglio, "durerà per sempre come durerà per ... In questo settimo centenario della morte di Dante abbiamo voluto, ha detto Ossola "far divenire un ...

Torna il "Dantedì", dopo il buon successo della prima edizione La voce di Rovigo Il 'istituito nel 2020 dalla Presidenza del Consiglio, 'durerà per sempre come durerà per ... In questocentenario della morte di Dante abbiamo voluto, ha detto Ossola 'far divenire un ...Il "istituito nel 2020 dalla Presidenza del Consiglio, "durerà per sempre come durerà per ... In questocentenario della morte di Dante abbiamo voluto, ha detto Ossola "far divenire un ...