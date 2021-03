Dai playoff al mercato | 5 domande sulla seconda parte di stagione

(Di mercoledì 10 marzo 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

dchinellato : RT @Gazzetta_NBA: Stanotte comincia la seconda parte di stagione #NBA: cosa aspettarsi? @dchinellato prova ad anticiparvelo rispondendo a 5… - Gazzetta_NBA : Stanotte comincia la seconda parte di stagione #NBA: cosa aspettarsi? @dchinellato prova ad anticiparvelo risponden… - SZangone : RT @PGEsportsIT: I @GGandEsports eliminano i @Cyber_Esport dai Playoff! Un team dalle performance eccellenti! Adesso bisogna temerli! #PGN… - Appalapala : RT @PGEsportsIT: I @GGandEsports eliminano i @Cyber_Esport dai Playoff! Un team dalle performance eccellenti! Adesso bisogna temerli! #PGN… - Finalyop1 : RT @PGEsportsIT: I @GGandEsports eliminano i @Cyber_Esport dai Playoff! Un team dalle performance eccellenti! Adesso bisogna temerli! #PGN… -

Ultime Notizie dalla rete : Dai playoff

La Gazzetta dello Sport

Si ricomincia. Stanotte scatta ufficialmente la seconda parte di stagione Nba, con due partite che fanno da antipasto ad una lunga volata che porta al 16 maggio, l'ultimo giorno di regular season. ......nel weekend ha fermato la Roma capolista (in trasferta) ed è riuscita a confermarsi in zona,...loro ingresso sul terreno di gioco proviamo a valutare in che modo potrebbero essere schierate...La vittoria di una delle due avrebbe portato la Vis solo a +1 dal purgatorio. Al netto di qualche recupero ... I rossoblù sono 9° in classifica e ancora in piena corsa playoff, starà alla Vis tenere ...Distacco dal primo posto? L’obiettivo rimane sempre fare più punti possibili e tenere la miglior posizione per affrontare i playoff con un ottimo piazzamento", le parole riprese da Il Resto Del ...