Da Telethon 40 mln per le malattie genetiche rare

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Telethon mln

...extramurale per un totale di oltre 10di euro. Annuncio che arriva a ridosso della Giornata delle Malattie rare che si celebra il 28 febbraio. Un anno complesso - si legge sul sito di- ...... risorse reperibili dallo stanziamento del governo di 300di euro a livello nazionale. Alcune ... IDEE REGALO SOLIDALI:Cuore di cioccolato: per l'Epifania scegli il dono della ...Per sistemi di sorveglianza e protezione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 feb- - Leonardo ha firmato un contratto con Fincantieri del valore di circa 150 milioni di euro per la fornitura di e ...(ANSA) - VENEZIA, 26 FEB - Sono stati cinque in Veneto i vincitori del bando di concorso 2020 promosso da Fondazione Telethon per la ricerca sulle malattie genetiche rare, e hanno ottenuto fondi per u ...