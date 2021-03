Champions League, PSG - Barcellona 1 - 1: i blaugrana sciupano tanto, parigini ai quarti (Di giovedì 11 marzo 2021) Il Barcellona vola al Parco dei Principi per sfidare il Paris Saint - Germain nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League . I blaugrana devono recuperare lo svantaggio dell'andata, quando ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Ilvola al Parco dei Principi per sfidare il Paris Saint - Germain nel ritorno degli ottavi di finale di. Idevono recuperare lo svantaggio dell'andata, quando ...

Advertising

SquawkaNews : ?? 19’ Juventus 0-1 Porto (1-3) ?? 49’ Juventus 1-1 Porto (2-3) ?? 54’ Taremi sent off ?? 63’ Juventus 2-1 Porto (… - juventusfc : KICK-OFF | Ci siamo. È cominciata #JuveFCP! Abbiamo un solo obiettivo. Centriamolo ?? Tutti insieme. Da Juve ????… - OptaPaolo : 20 - Erling Haaland è diventato il giocatore più veloce di sempre a segnare 20 gol in Champions League: ha impiegat… - elamincarter : No Ronaldo and no Messi in champions league. - sportface2016 : #PsgBarcellona, #Marquinhos: 'Passaggio del turno è una grande soddisfazione' -