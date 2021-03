Basket, Eurocup 2020/2021, Lokomotiv Kuban-Trento 100-86: cronaca e tabellino (Di mercoledì 10 marzo 2021) La Dolomiti Energia Trento cede alla Lokomotiv Kuban nell’ultima giornata del gruppo F della Top-16 di Eurocup 2020/2021. I russi impattano in classifica i bianconeri vincendo 100-86 e per il destino della qualificazione dovranno attendere la sfida tra Partizan Belgrado e Boulogne Metropolitans 92. RECAP – Browne e Williams firmano i primi punti di Trento nel match, dall’altra parte è invece Hervey il primo a sbloccarsi (2-4). Vanno subito a susseguirsi dei botta e risposta, dopo pochi istanti si va così sul 9-9, ma le triple di Sanders e Williams valgono due possessi pieni di vantaggio (9-15). È naturalmente troppo presto per tagliare le gambe ai russi che con l’ingresso di Kuzminskas fissano il sorpasso (22-18) e chiudono il primo periodo sul 27-20. Nel secondo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 marzo 2021) La Dolomiti Energiacede allanell’ultima giornata del gruppo F della Top-16 di. I russi impattano in classifica i bianconeri vincendo 100-86 e per il destino della qualificazione dovranno attendere la sfida tra Partizan Belgrado e Boulogne Metropolitans 92. RECAP – Browne e Williams firmano i primi punti dinel match, dall’altra parte è invece Hervey il primo a sbloccarsi (2-4). Vanno subito a susseguirsi dei botta e risposta, dopo pochi istanti si va così sul 9-9, ma le triple di Sanders e Williams valgono due possessi pieni di vantaggio (9-15). È naturalmente troppo presto per tagliare le gambe ai russi che con l’ingresso di Kuzminskas fissano il sorpasso (22-18) e chiudono il primo periodo sul 27-20. Nel secondo ...

