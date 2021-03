Atac, Sindacati: nulla di nuovo su orari lavoratori (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma – “Quanto uscito in questi giorni sulla stampa, riguardo alle variazioni orarie che dovranno effettuare i lavoratori Atac, non ci risulta tale: non c’e’ nessuna protesta sindacale da parte nostra, ne’ ci risultano nuove proposte aziendali in merito”. Cosi’ in un comunicato le Segreterie regionali della Mobilita’ della Filt-Cgil, della Fit-Cisl, della UilTrasporti e dell’Ugl Autoferrotranvieri del Lazio, in cui si aggiunge che “per fare dunque chiarezza, non c’e’ nulla di nuovo per quanto riguarda l’orario effettuato dai dipendenti: sottolineiamo che nel novembre 2017, dopo 84 ore di confronto non-stop, abbiamo firmato l’intesa sulle 39 ore.” “Successivamente, siamo rimasti vigili, notando che gli operatori di esercizio arrivavano di fatto oltre alle 39 ore previste, pertanto ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma – “Quanto uscito in questi giorni sulla stampa, riguardo alle variazionie che dovranno effettuare i, non ci risulta tale: non c’e’ nessuna protesta sindacale da parte nostra, ne’ ci risultano nuove proposte aziendali in merito”. Cosi’ in un comunicato le Segreterie regionali della Mobilita’ della Filt-Cgil, della Fit-Cisl, della UilTrasporti e dell’Ugl Autoferrotranvieri del Lazio, in cui si aggiunge che “per fare dunque chiarezza, non c’e’diper quanto riguarda l’o effettuato dai dipendenti: sottolineiamo che nel novembre 2017, dopo 84 ore di confronto non-stop, abbiamo firmato l’intesa sulle 39 ore.” “Successivamente, siamo rimasti vigili, notando che gli operatori di esercizio arrivavano di fatto oltre alle 39 ore previste, pertanto ...

