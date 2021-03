Andare su Marte? Non ancora, ma puoi inviare il tuo nome a bordo delle prossime missioni Nasa (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’arrivo di Perseverance su Marte ha richiamato l’attenzione sul pianeta rosso. In attesa delle prossime missioni private che sanciranno l’inizio del turismo spaziale, lo sbarco del rover della Nasa ha richiamato l’attenzione sul programma di colonizzazione lanciato da Elon Musk da completare nel giro dei prossimi 40 anni. Per il momento, il miliardario statunitense sta puntando sulla Luna e sulla realizzazione di una base di partenza per i prossimi viaggi interplanetari che ci consentiranno di raggiungere Marte in meno di 3 mesi. Ma l’obiettivo a lungo termine è la realizzazione di una vera e propria città marziana che ci consenta di sfruttare le ricche risorse energetiche del pianeta. Certo, ora come ora l’idea è praticamente un’utopia a causa dei costi proibitivi - si parla di un ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’arrivo di Perseverance suha richiamato l’attenzione sul pianeta rosso. In attesaprivate che sanciranno l’inizio del turismo spaziale, lo sbarco del rover dellaha richiamato l’attenzione sul programma di colonizzazione lanciato da Elon Musk da completare nel giro dei prossimi 40 anni. Per il momento, il miliardario statunitense sta puntando sulla Luna e sulla realizzazione di una base di partenza per i prossimi viaggi interplanetari che ci consentiranno di raggiungerein meno di 3 mesi. Ma l’obiettivo a lungo termine è la realizzazione di una vera e propria città marziana che ci consenta di sfruttare le ricche risorse energetiche del pianeta. Certo, ora come ora l’idea è praticamente un’utopia a causa dei costi proibitivi - si parla di un ...

Advertising

_iaci : Essere in grado di dormire quelle 8 ore canoniche è ormai diventato un obiettivo ambizioso tanto quanto andare su Marte. - flickerxmery : RT @HIPPIEMVSIC: SCORPIONE: segno d'acqua, fisso, governato da marte. è caratterizzato dall'andare in profonditá e dagli estremi: non acce… - dvrknessvisible : RT @HIPPIEMVSIC: SCORPIONE: segno d'acqua, fisso, governato da marte. è caratterizzato dall'andare in profonditá e dagli estremi: non acce… - Leonard04914265 : @mariellamarine Infatti deve andare su Marte un cantante così bravo... Mandiamolo nell universo - xboodxx : RT @HIPPIEMVSIC: SCORPIONE: segno d'acqua, fisso, governato da marte. è caratterizzato dall'andare in profonditá e dagli estremi: non acce… -