“Agnelli e Ronaldo hanno già deciso tutto” | Juve | spunta l’incontro

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 10 marzo 2021) L’eliminazione dellantus dalla Champions League avrebbe messo in discussione anche il futuro di, ma sul rinnovo del portoghese giungono delle novità rispetto a un incontro con. Il primo della classe paga per tutti. Cristianoè stato sicuramente il più bersagliato dopo l’eliminazione dellantus in favore del Porto agli ottavi di Champions Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.