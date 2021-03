35enne ruba borsa in un bar | bloccato a agente fuori servizio

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Roma – Approfittando di un suo momento di distrazione, hato laa una donna all’interno di un bar e poi e’ scappato inseguito da un gruppo di persone che avevano assistito al fatto. E’ accaduto nel popoloso quartiere africano a ridosso di viale Libia. A notare il fuggi fuggi di questo strano gruppo di persone, un poliziotto, libero dal, a passeggio con la moglie e il figlio di pochi anni. L’, inpresso la Divisione Polizia Scientifica del Polo Tuscolano, quando ha capito che qualcosa non tornava, si e’ messo all’inseguimento dell’uomo bloccandolo poco dopo all’interno di un giardino di un’abitazione privata. 35 anni, cileno, l’uomo gia’ gravato dalla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e’ stato quindi accompagnato presso gli uffici del ...

