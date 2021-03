Zack Snyder's Justice League al posto di Tom & Jerry per un problema tecnico e i video diventano virali (Di martedì 9 marzo 2021) Il film Zack Snyder's Justice League è apparso a sorpresa ad alcuni utenti di HBO Max al posto di Tom & Jerry. Zack Snyder's Justice League ha compiuto il suo debutto sugli schermi in anticipo e per errore: un capitolo del film è infatti apparso a molti utenti di HBO Max durante la visione di Tom & Jerry. Secondo alcuni utenti sulla piattaforma c'è stato qualche problema tecnico che ha portato inconsapevolmente alla visione di alcune scene dell'atteso progetto tratto dai fumetti della DC. Su Twitter sono apparsi alcune ore fa dei messaggi in cui si dichiarava che scegliendo il film Tom & ... Leggi su movieplayer (Di martedì 9 marzo 2021) Il film'sè apparso a sorpresa ad alcuni utenti di HBO Max aldi Tom'sha compiuto il suo debutto sugli schermi in anticipo e per errore: un capitolo del film è infatti apparso a molti utenti di HBO Max durante la visione di Tom. Secondo alcuni utenti sulla piattaforma c'è stato qualcheche ha portato inconsapevolmente alla visione di alcune scene dell'atteso progetto tratto dai fumetti della DC. Su Twitter sono apparsi alcune ore fa dei messaggi in cui si dichiarava che scegliendo il film Tom; ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Zack Snyder's Justice League al posto di Tom & Jerry per un problema tecnico e i video diventano virali… - LuminousEpoque : @TheGXBlack “Mi vida no es una tragedia, sino una comedia”. —Zack Snyder - JustNerd_IT : Zack Snyder’s Justice League: ecco il nuovo spot con #Darkseid - Leggi l'articolo completo su:… - GianlucaOdinson : Justice League: nuovi dettagli sui sequel che aveva in mente Zack Snyder - goku_junior : @mespaznar @The_Amazing_Yo ¡Esto con Zack Snyder no pasa! -