Willie Peyote pone fine alle critiche e chiede scusa a Meta e Renga

(Di martedì 9 marzo 2021)pubblicamente ad Ermale Francescoquestione dopo le interviste rilasciate sabato, noto volto dell’ultimo Festival di Sanremo, non solo ha fatto parlare di se per aver ricevuto il premio della critica, ma anche per una serie di dichiarazioni. Sabato, infatti, l’ultimo giorno della kermesse, in sede di intervista ha pubblicamente criticato due dei suoi colleghi: Ermale Francesco. Il primo è stato chiamato “ruffiano” per aver cantato “Caruso” il giorno delle cover, giorno in cui cadeva l’anniversario della morte di Lucio Dalla. Il secondo invece, è stato attaccato per aver stonato sul ...

Ultime Notizie dalla rete : Willie Peyote

Il settimo posto va al vincitore della critica. Un grande successo per il suo brano a tinte provocatorie dall nome " Mai dire mai (la locura) ". Gli ultimi tre posti vanno ...In una serie di storie su Instagram il rapper si è definito "una testa di cazzo" Due giorni fa abbiamo riportato le dichiarazioni che, il rapper torinese arrivato 6° alla 71esima edizione del Festival di Sanremo con Mai dire mai (La Locura) , aveva rilasciato in una diretta via Twitch (ospite di le brutte intenzioni )...Willie Peyote chiede scusa pubblicamente ad Ermal Meta e Francesco Renga e pone fine alle critiche dopo le interviste rilasciate sabato Willie Peyote, noto volto dell’ultimo Festival di Sanremo, non ...Willie Peyote si è scusato su Instagram per i suoi commenti su Francesco Renga e Ermal Meta, fatti in una diretta via Twitch avvenuta durante Sanremo.