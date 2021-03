Vaccini, Johnson and Johnson: “Non garantiamo tutte le dosi del secondo trimestre” (Di martedì 9 marzo 2021) Johnson and Johnson nel secondo trimestre potrebbe tagliare il numero delle dosi. Scontro sullo Sputnik. ROMA – Johnson and Johnson potrebbe tagliare il numero delle dosi del vaccino nel secondo trimestre. Come riferito da un funzionario dell’Ue all’agenzia Reuters, l’azienda farmaceutica ha comunicato a Bruxelles di non essere in grado di assicurare la consegna di 55 milioni di dosi tra aprile e giugno. Una notizia non smentita da parte dell’Unione Europea. La Commissione ha assicurato di essere in contatto con l’azienda per arrivare ad una soluzione. Contatti tra Ue e ... Leggi su newsmondo (Di martedì 9 marzo 2021)andnelpotrebbe tagliare il numero delle. Scontro sullo Sputnik. ROMA –andpotrebbe tagliare il numero delledel vaccino nel. Come riferito da un funzionario dell’Ue all’agenzia Reuters, l’azienda farmaceutica ha comunicato a Bruxelles di non essere in grado di assicurare la consegna di 55 milioni ditra aprile e giugno. Una notizia non smentita da parte dell’Unione Europea. La Commissione ha assicurato di essere in contatto con l’azienda per arrivare ad una soluzione. Contatti tra Ue e ...

