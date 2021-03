Trovato Morto Franco Acosta, Calciatore di Serie A 25enne: Era Scomparso in un Torrente (Di martedì 9 marzo 2021) È finita nel peggiore dei modi la disavventura di Franco Acosta, Calciatore uruguaiano caduto in un Torrente durante una gita con il fratello. È stato proprio quest’ultimo a chiamare i ... Leggi su youreduaction (Di martedì 9 marzo 2021) È finita nel peggiore dei modi la disavventura diuruguaiano caduto in undurante una gita con il fratello. È stato proprio quest’ultimo a chiamare i ...

