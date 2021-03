Terapie intensive sotto pressione La seconda ondata scivola nella terza

Advertising

fattoquotidiano : Covid, Cartabellotta: “La terza ondata è partita e le terapie intensive sono in sofferenza. Le decisioni politiche… - fattoquotidiano : Brescia, da 5 giorni terapie intensive occupate oltre il 90%. Più di mille nuovi contagi al giorno nonostante la zo… - fattoquotidiano : TERAPIE INTENSIVE OLTRE LA SOGLIA Situazione critica in almeno 11 Regioni, ecco dove - marcaleni : @AleGrowth si, però i ricoveri e le terapie intensive aumentano ogni giorno da diverse settimane, è quello il dato… - valentinadigrav : RT @SkyTG24: Covid Lombardia, A Brescia terapie intensive sature al 90%. DIRETTA -

I decessi per Covid in Italia sono oltre 100mila, il tasso di positività è al 7,52%. Sono 95 in più leoccupate, altri 687 ricoveri nei reaprti Covid. Martedì riunione del Cts è per valutare eventuali nuove misure restrittive alla luce della diffusione dei contagi. Videomessaggio di ...Così, in una regione che da settimane ha raggiunto i valori peggiori d'Italia sia per il livello di saturazione delleche dei reparti di area medicina occupati da pazienti COVID - ...In provincia sono 132 i nuovi contagi, di cui 38 nella Piana Al San Luca 61 ricoverati, nove dei quali in terapia intensiva ...Una stretta alle regole nelle Regioni o nelle aree dove è più forte la circolazione del virus è imminente. Restrizioni ancor più drastiche nelle zone rosse, ma il ...