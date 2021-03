Stasera tutto è possibile gli ospiti di martedì 9 marzo su Rai 2 (Di martedì 9 marzo 2021) Stasera tutto è possibile su Rai 2 martedì 9 marzo con Stefano De Martino, gli ospiti e i giochi della puntata a tema Anni ’80 Stasera tutto è possibile torna dopo la pausa di Sanremo con una nuova puntata martedì 9 marzo sempre su Rai 2, condotta da Stefano De Martino. Disponibile anche in streaming su RaiPlay dove è possibile recuperare anche le vecchie puntate; il tema di questa settimana sono gli anni’80. Prodotto dalla Rai con Endemol Shine Italy e tratto dal format Anything Goes, Stasera tutto è possibile è stato registrato dall’Auditorium Rai di Napoli rispettando le norme anti-Covid. Tantissimi giochi che vedranno protagonisti ... Leggi su dituttounpop (Di martedì 9 marzo 2021)su Rai 2con Stefano De Martino, glie i giochi della puntata a tema Anni ’80torna dopo la pausa di Sanremo con una nuova puntatasempre su Rai 2, condotta da Stefano De Martino. Disponibile anche in streaming su RaiPlay dove èrecuperare anche le vecchie puntate; il tema di questa settimana sono gli anni’80. Prodotto dalla Rai con Endemol Shine Italy e tratto dal format Anything Goes,è stato registrato dall’Auditorium Rai di Napoli rispettando le norme anti-Covid. Tantissimi giochi che vedranno protagonisti ...

Advertising

Benji_Mascolo : Me lo state chiedendo in tanti: canzone preferita di Sanremo? Ci sono molti artisti che stimo, ma stasera io voterò… - noemiofficial : Felicissima di portare il mio #Glicine stasera sul palco di @SanremoRai ma voglio fare un grande in bocca al lupo a… - sayrevee : Amadeus conferma che stasera i fiori saranno dati anche agli uomini. Questa è la prima volta in 71 anni del festiva… - fray46536377 : RT @flaminia123: Stasera TUTTI UNITI qualche minuto prima della mezzanotte mandiamo in tendenza #AuguriLucas. Piccoli gesti x farle arriv… - RoriC75 : Io mi stacco x un po’ troppe ragazzine troppo stalker ... capisco tutto ma stasera hanno esagerato! No ch no tw seg… -