Sondaggi, la media settimanale conferma: nessun sorpasso Fratelli d'Italia-Pd (Di martedì 9 marzo 2021) Risalgono Lega e Movimento 5 Stelle. Questi in sintesi i dati dell'ultima media dei Sondaggi politici di oggi elaborata da Termometro Politico. nessun sorpasso da parte di Fratelli d'Italia ai danni del Pd, come invece rilevato da alcuni altri Sondaggi. La media di questa settimana prende in considerazione le rilevazioni di 6 istituti: Tecné, SWG, Termometro Politico, Ixè, Index, EMG. (segue dopo la foto) Sondaggi politici oggi: la media settimanale di Termometro Politico I Sondaggi di questa settimana ridimensionano in generale l'avanzata di Fratelli d'Italia, che mediamente rimane lontana, dal PD, al 16,9% contro il 19,1%.

