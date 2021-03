Si chiama Mediaset Play Infinity la nuova piattaforma streaming del Biscione (Di martedì 9 marzo 2021) Mediaset rilancia sullo streaming ItaliaOggi, pagina 18, di Andrea Secchi. Mediaset è pronta a lanciare la sua nuova piattaforma streaming che per la prima volta unirà il mondo free di Mediaset Play con quello a pagamento di Infinity. Non per niente, si chiamerà Mediaset Play Infinity e arriverà ad aprile. L’offerta generalista resterà gratuita, mentre l’attuale piattaforma a pagamento diventerà Infinity+ e sarà uno dei canali pay che comporranno l’OTT del Biscione con il suo catalogo di film e serie premium. È questa l’altra importante novità dell’iniziativa: i Channels, un sistema già visto per esempio con AppleTv+ o Amazon Prime ... Leggi su tvzoom (Di martedì 9 marzo 2021)rilancia sulloItaliaOggi, pagina 18, di Andrea Secchi.è pronta a lanciare la suache per la prima volta unirà il mondo free dicon quello a pagamento di. Non per niente, si chiameràe arriverà ad aprile. L’offerta generalista resterà gratuita, mentre l’attualea pagamento diventerà+ e sarà uno dei canali pay che comporranno l’OTT delcon il suo catalogo di film e serie premium. È questa l’altra importante novità dell’iniziativa: i Channels, un sistema già visto per esempio con AppleTv+ o Amazon Prime ...

