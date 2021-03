Serie C, Giudice Sportivo: un turno di squalifica per Lucca, salterà Paganese-Palermo. Accardi entra in diffida (Di martedì 9 marzo 2021) Le decisioni del Giudice Sportivo.Diramato il consueto comunicato ufficiale nel quale il Giudice Sportivo della Serie C ha ratificato le sanzioni nei confronti dei tesserati dei club che militano nei tre gironi di Lega Pro, in relazione alle gare dell'ultimo turno di campionato disputato. In casa Palermo, come previsto, il tecnico Filippi dovrà rinunciare all'apporto dell'attaccante Lorenzo Lucca - come riportato anche dalla nota ufficiale della Lega Pro - "perché protestando verso l'arbitro pronunciava un'espressione blasfema". Il centravanti classe 2000 dovrà dunque scontare una giornata di squalifica e non sarà disponibile nella prossima trasferta che vedrà impegnata la compagine rosanero sul campo della ... Leggi su mediagol (Di martedì 9 marzo 2021) Le decisioni del.Diramato il consueto comunicato ufficiale nel quale ildellaC ha ratificato le sanzioni nei confronti dei tesserati dei club che militano nei tre gironi di Lega Pro, in relazione alle gare dell'ultimodi campionato disputato. In casa, come previsto, il tecnico Filippi dovrà rinunciare all'apporto dell'attaccante Lorenzo- come riportato anche dalla nota ufficiale della Lega Pro - "perché protestando verso l'arbitro pronunciava un'espressione blasfema". Il cvanti classe 2000 dovrà dunque scontare una giornata die non sarà disponibile nella prossima trasferta che vedrà impegnata la compagine rosanero sul campo della ...

