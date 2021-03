Scontro tra le Sardine e il Pd: "Marchio tossico" "No alle offese" (Di martedì 9 marzo 2021) Le Sardine tornano in campo: dalle piazze per dire no alla destra sbarcano ora al Nazareno. E il Pd delle “correnti” diventa il nuovo bersaglio del Movimento anti-sovranista: “un Marchio tossico”, è l’affondo contro il Partito democratico. Il confronto era iniziato sabato scorso, dopo quattro ore insieme al presidente Pd, Valentina Cuppi nella sede del partito a Roma. L’obiettivo iniziale dichiarato dalle Sardine era aprire una nuova fase costituente. Coinvolgere la società civile nel campo del centrosinistra. Proseguire il progetto “Piazza Grande”, appoggiare l’idea di un partito federativo. Ma quattro giorni dopo il blitz al Nazareno, le ‘buone intenzioni’ sono rimaste sullo sfondo. E in primo piano c’è il fuoco di critiche contro il partito orfano del suo segretario Nicola ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 9 marzo 2021) Letornano in campo: dpiazze per dire no alla destra sbarcano ora al Nazareno. E il Pd delle “correnti” diventa il nuovo bersaglio del Movimento anti-sovranista: “un”, è l’affondo contro il Partito democratico. Il confronto era iniziato sabato scorso, dopo quattro ore insieme al presidente Pd, Valentina Cuppi nella sede del partito a Roma. L’obiettivo iniziale dichiarato dera aprire una nuova fase costituente. Coinvolgere la società civile nel campo del centrosinistra. Proseguire il progetto “Piazza Grande”, appoggiare l’idea di un partito federativo. Ma quattro giorni dopo il blitz al Nazareno, le ‘buone intenzioni’ sono rimaste sullo sfondo. E in primo piano c’è il fuoco di critiche contro il partito orfano del suo segretario Nicola ...

Advertising

fattoquotidiano : Vaccini, lo scontro tra Paragone e Sileri a Non è l’Arena: “Siete degli incapaci!”. “Ma lo sai quanti sono i vaccin… - gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: Scontro tra le Sardine e il Pd: 'Marchio tossico' 'No alle offese' - Dome689 : RT @HuffPostItalia: Scontro tra le Sardine e il Pd: 'Marchio tossico' 'No alle offese' - HuffPostItalia : Scontro tra le Sardine e il Pd: 'Marchio tossico' 'No alle offese' - lucadotto : @Corriere Scontro tra titani... -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro tra Sanguinosa rissa in strada: 14enne lotta tra la vita e la morte L'ennesimo fenomeno di violenza per la Val - de - Marne, dove lo scorso lunedì 8 marzo un violento scontro è scoppiato tra due bande 'storicamente rivali'. La sanguinosa rissa è esplosa nel comune di ...

Manchester United - Milan, parla Maguire: 'Una grande emozione, sarà una partita dura' ...di Pioli farà visita al Manchester United in una sfida che rievoca grandi confronti del passato tra ... È uno scontro emozionante da giocare. Noi abbiamo Diogo Dalot che è in prestito lì, sono sicuro che ...

Sovranità digitale, è scontro tra la Russia e Facebook La Stampa Tragedia a Caprino: esce dal garage e si scontra con un'auto, muore 85enne veronese Ennesima tragedia sulle strade veronesi. Poco dopo le 14 si è verificato uno scontro tra due auto a Caprino Veronese, in via Gardesana: un uomo di 85 anni è morto a causa delle ferite riportate. Sul p ...

Scontro tra le Sardine e il Pd: "Marchio tossico" "No alle offese" Le Sardine tornano in campo: dalle piazze per dire no alla destra sbarcano ora al Nazareno. E il Pd delle “correnti” diventa il nuovo bersaglio del Movimento anti-sovranista: “un marchio tossico”, è l ...

L'ennesimo fenomeno di violenza per la Val - de - Marne, dove lo scorso lunedì 8 marzo un violentoè scoppiatodue bande 'storicamente rivali'. La sanguinosa rissa è esplosa nel comune di ......di Pioli farà visita al Manchester United in una sfida che rievoca grandi confronti del passato... È unoemozionante da giocare. Noi abbiamo Diogo Dalot che è in prestito lì, sono sicuro che ...Ennesima tragedia sulle strade veronesi. Poco dopo le 14 si è verificato uno scontro tra due auto a Caprino Veronese, in via Gardesana: un uomo di 85 anni è morto a causa delle ferite riportate. Sul p ...Le Sardine tornano in campo: dalle piazze per dire no alla destra sbarcano ora al Nazareno. E il Pd delle “correnti” diventa il nuovo bersaglio del Movimento anti-sovranista: “un marchio tossico”, è l ...