Rezza: “Ecco quando torneremo alla normalità” (Di martedì 9 marzo 2021) quando torneremo alla normalità? Ce lo stiamo chiedendo tutti, insistentemente. Una risposta l'ha data oggi Giovanni Rezza, direttore della prevenzione del Ministero della Salute, durante l'audizione in Commissione Igiene e Sanità del Senato sui vaccini anti Covid-19. Rezza parla di un'attesa che va dai sette ai quindici mesi se si eseguono 240mila vaccini al giorno. Ed è una previsione ottimistica. «Abbiamo di recente messo a punto con l'Istituto Superiore di Sanità e la Fondazione Bruno Kessler un modello matematico per capire quando potremo tornare a una pseudo-normalità. Se assumiamo che il vaccino protegga dall'infezione e che l'iniezione protegga almeno per 2 anni, vaccinando 240.000 persone al giorno riusciremo in 7-15 mesi a tornare ... Leggi su howtodofor (Di martedì 9 marzo 2021)? Ce lo stiamo chiedendo tutti, insistentemente. Una risposta l'ha data oggi Giovanni, direttore della prevenzione del Ministero della Salute, durante l'audizione in Commissione Igiene e Sanità del Senato sui vaccini anti Covid-19.parla di un'attesa che va dai sette ai quindici mesi se si eseguono 240mila vaccini al giorno. Ed è una previsione ottimistica. «Abbiamo di recente messo a punto con l'Istituto Superiore di Sanità e la Fondazione Bruno Kessler un modello matematico per capirepotremo tornare a una pseudo-. Se assumiamo che il vaccino protegga dall'infezione e che l'iniezione protegga almeno per 2 anni, vaccinando 240.000 persone al giorno riusciremo in 7-15 mesi a tornare ...

