Raggi abbia coraggio e ammetta anche sue responsabilità sulla gestione dei rifiuti (Di martedì 9 marzo 2021) ROMA – L’operazione verità su Ama, così l’ha ribattezzata la sindaca Virginia Raggi, arriva fuori tempo massimo e stride con l’immagine di Roma sommersa di rifiuti. Sarà la magistratura a stabilire se i bilanci dell’azienda capitolina sono stati scritti con trucchi e artifici, ma i cittadini hanno espresso da tempo un giudizio negativo sulla gestione dell’azienda. Leggi su dire (Di martedì 9 marzo 2021) ROMA – L’operazione verità su Ama, così l’ha ribattezzata la sindaca Virginia Raggi, arriva fuori tempo massimo e stride con l’immagine di Roma sommersa di rifiuti. Sarà la magistratura a stabilire se i bilanci dell’azienda capitolina sono stati scritti con trucchi e artifici, ma i cittadini hanno espresso da tempo un giudizio negativo sulla gestione dell’azienda.

Advertising

Anchelatuafacc : @Surabaya_Johnny Beh non è che la Raggi abbia fatto di meglio (giusto la corruzione le manca) e in più non riusciva… - QuinziUgo : RT @VanniniSilvio: @PoliticiNostri @Bjorn_lacorazza @virginiaraggi Al sapientone Bjork che mi blocca: se Raggi scrive oggi che ha trovato i… - VanniniSilvio : @PoliticiNostri @Bjorn_lacorazza @virginiaraggi Al sapientone Bjork che mi blocca: se Raggi scrive oggi che ha trov… - VirginiaRuxand1 : Bravissima Virginia Raggi,il miglior sindaco che Roma abbia avuto! Buona festa di 8 Marzo???????? - Ile2S : RT @RiccardoPennisi: Sì, peccato il Comune in realtà lo abbia ostacolato, e apra solo grazie al III Municipio di @giocaudo. Ha ritardato l'… -