Poliziotta aiuta una donna vittima di violenze a denunciare | sarà la testimone di nozze

Leggi su 361magazine

(Di martedì 9 marzo 2021) Dopo aver subito 15 anni difisiche, verbali e psicologiche grazie all’aiuto di unaha denunciato l’ex. Per lei adesso la rinascita Una storia a lieto fine quella raccontata dal questore di Genova Vincenzo Ciarambino: una, Simona Pappalardo, hato unadi violenza per 15 anni a. Laera stata per anni umiliata, maltrattata e anche minacciata di morte dall’ex marito. Poi ha incontrato laed è riuscita ad uscire da questo incubo e a rifarsi una vita. Adesso a Simona Pappalardo è arrivata anche una richiesta: “Mi sposo, vuoi farmi da?”, è il messaggio arrivato allada parte della. Simona ...