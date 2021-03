Per l’episodio finale, a Che Dio ci aiuti 6 arriva Can Yaman (Di martedì 9 marzo 2021) In occasione dell’episodio finale della sesta stagione di Che Dio ci aiuti 6, Can Yaman farà parte del cast Giovedì sera su Rai Uno andrà in onda il finale della sesta stagione di “Che Dio ci aiuti”, la serie incentrata su Suor Angela e le sue ragazze che cercano di risolvere problemi legati alla loro quotidianità. A rendere interessante la puntata finale ci sarà anche Can Yaman, l’attore turco che ha fatto impazzire i telespettatori dopo la visione di “Daydreamer”. Nonostante gli allenamenti intensi per interpretare al meglio “Sandokan” prossimamente, Can Yaman ha trovato il tempo di realizzare un cameo in una delle serie di Rai Uno più amate e seguite. Nell’ultimo episodio, Can Yaman vestirà i panni di un barista che ... Leggi su 361magazine (Di martedì 9 marzo 2021) In occasione deldella sesta stagione di Che Dio ci6, Canfarà parte del cast Giovedì sera su Rai Uno andrà in onda ildella sesta stagione di “Che Dio ci”, la serie incentrata su Suor Angela e le sue ragazze che cercano di risolvere problemi legati alla loro quotidianità. A rendere interessante la puntataci sarà anche Can, l’attore turco che ha fatto impazzire i telespettatori dopo la visione di “Daydreamer”. Nonostante gli allenamenti intensi per interpretare al meglio “Sandokan” prossimamente, Canha trovato il tempo di realizzare un cameo in una delle serie di Rai Uno più amate e seguite. Nell’ultimo episodio, Canvestirà i panni di un barista che ...

