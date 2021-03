Patrizia ha ucciso la piccola Edith | nei bigliettini la verità

(Di martedì 9 marzo 2021) Abbiamo sperato fino all’ultimo che lafosse morta in casa per un incidente, o che avesse avuto un malore. Quando una madre uccide la sua bambina o quando succede che un padre faccia lo stesso, ci auguriamo sempre che lasia un’altra, Ma nel caso dellae di mamma, purtroppo le cose non sono andate così. E’ stata lei, che al momento non ricorda praticamente niente di quello che è accaduto, a uccidere la sua bambina. Prima di farlo ha scritto una serie di biglietti per “spiegare” a suo modo, il perchè di un gesto simile. «Scusama non potevo permettere che restassi nelle sue mani sola». Il biglietto è appiccicato allo specchio sopra la testiera del letto. E oltre a questo biglietto, ce ne sarebbero altri dieci. ...

non aveva però aperto, nemmeno di fronte al tentativo di conciliazione dei militari: in assenza di divieti stabiliti da un tribunale, quell'uomo ne aveva diritto. Una videochiamata di auguri ...Oltre ad Edith,Coluzzi ha altri due figli, due gemelli, nati da una precedente relazione e che vedeva a settimane alterne. I suoi vicini ne parlano come " una mamma affettuosa ": erano ..."Scusa piccola ma non potevo permettere che restassi nelle sue mani da sola". Così Patrizia C. ha scritto in un biglietto lasciato in casa prima di uccidere – secondo quanto precisa la Procura che ha ...La cronaca, tra storie e storiacce: — Una grande storia tragica è quella di Dimitrova Beliova, badante bulgara di 56 anni, che a Battipaglia (Salerno) ...