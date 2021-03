Parigi-Nizza 2021: Stefan Bissegger beffa Cavagna per appena 83 centesimi. 3° Roglic (Di martedì 9 marzo 2021) L’elvetico Stefan Bissegger (EF Education-Nippo) si impone nella terza tappa della Parigi-Nizza 2021, una prova contro il tempo di 14,5 chilometri che si è svolta lungo le strade di Gien. Lo svizzero, che in quattro cronometro disputate tra i professionisti è sempre arrivato sul podio, ha preceduto, per appena 83 centesimi, il campione francese di specialità Remi Cavagna (Deceuninck-Quick Step). Al terzo posto, a 6? da Bissegger, è giunto il grande favorito per il successo finale Primoz Roglic (Jumbo-Visma), il quale ha guadagnato su tutti gli altri uomini di classifica. Il migliore degli azzurri è stato Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step), che è arrivato a 22? da Bissegger. L’elvetico, oltretutto, ... Leggi su oasport (Di martedì 9 marzo 2021) L’elvetico(EF Education-Nippo) si impone nella terza tappa della, una prova contro il tempo di 14,5 chilometri che si è svolta lungo le strade di Gien. Lo svizzero, che in quattro cronometro disputate tra i professionisti è sempre arrivato sul podio, ha preceduto, per83, il campione francese di specialità Remi(Deceuninck-Quick Step). Al terzo posto, a 6? da, è giunto il grande favorito per il successo finale Primoz(Jumbo-Visma), il quale ha guadagnato su tutti gli altri uomini di classifica. Il migliore degli azzurri è stato Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step), che è arrivato a 22? da. L’elvetico, oltretutto, ...

