Parigi Fashion Week 2021 | il report delle sfilate autunnali

La dieci giorni della Parigi Fashion Week 2021 per l'autunno inverno sta per concludersi. Come nel caso della settimana della moda di Milano, si è trattato di un'edizione interamente digitale. I direttori creativi delle maison e i designer emergenti hanno così potuto sperimentare una nuova forma di comunicazione della loro immagine. Dando sfogo alla fantasia e cercando il modo di distinguersi dagli altri. Se gli eventi digitali hanno avuto un pregio, infatti, è sicuramente quello di aver democratizzato la kermesse. E i nomi nuovi hanno avuto la stessa potenziale visibilità rispetto ai soliti noti. Il risultato? Una proposta poliedrica, fresca, multiculturale e piena di ottimismo.

