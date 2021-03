PA | Brunetta | “Agiremo subito per sbloccare concorsi e assunzioni”

(Di martedì 9 marzo 2021) (Teleborsa) – “Semplificare e accelerare. Sono tutte facce della stessa medaglia: la Pa, dopo anni di depauperamento, deve dotarsi di personale tecnico e amministrativo adeguato per gestire, rendicontare e rendere operativi i progetti del Recovery Plan. La ricostruzione di questo ‘dopoguerra da pandemia’ deve partire dal capitale umano pubblico”. È quanto ha affermato il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato, al termine della videocall con i rappresentanti dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci). “Ho ascoltato con attenzione il grido di dolore dei Sindaci e del presidente dell’Anci, Antonio Decaro. A loro – ha fatto sapere– ho detto che siamo in una fase nuova, quella del Recovery, del rilancio e della resilienza, che vuol dire efficienza, produttività e riforme”. Per ministro “bisogna abbandonare l’epoca ...

