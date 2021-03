Oggi riunione Cts | fra le ipotesi | fine settimana con chiusure generalizzate Intervento del comitato tecnico scientifico sollecitato dal governo

Advertising

Open_gol : Oggi Mattarella, 79 anni, andrà a vaccinarsi allo Spallanzani di Roma. Ieri la riunione con Draghi, Speranza, Figli… - lauraboldrini : Il #RecoveryPlan è l'occasione per superare il #gendergap e garantire così lo sviluppo dell'intero Paese. Oggi riu… - alcinx : RT @Open_gol: Oggi Mattarella, 79 anni, andrà a vaccinarsi allo Spallanzani di Roma. Ieri la riunione con Draghi, Speranza, Figliuolo e Cur… - biif : RT @macri9095: Oggi ho in riunione uno che ha lavorato alla Pfizer.. beh qualche domanda gliela faccio...???? - _unsaidemily : RT @iamawhatiam: Lazzaro: 'Clubhouse è stato uno dei punti della riunione di oggi' Ha detto che in settimana entrerà Stefy, ma ha anche co… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi riunione

Figliuolo, entro marzo in Italia 7 milioni di dosi di vaccini Il commissario per l'emergenza sanitaria nelladi stamani con le Regioni, il governo e la Protezione civile Il... Intesa Sp, al ...Unadella cabina di regia con i ministri sul Covid potrebbe tenersi nelle prossime ore e ... Ci sonoun milione di poveri in più. L'emergenza morde. Draghi fa capire di avere ben presente ...Tra le ipotesi allo studio, chiusure generalizzate nei fine settimana, zone rosse con ulteriori restrizioni e il criterio di 250 casi ogni centomila abitanti per entrare automaticamente in zona rossa.Facebook Shares Al vaglio del governo Draghi e degli esperti del Cts diverse ipotesi: Zona rossa, lockdown, coprifuoco 100.103. Tanti sono i morti per coronavirus in Italia a poco più di un anno dall’ ...